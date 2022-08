Rode Remco: "Dit was niet het plan, maar ik had goede benen"

Evenepoel: "Ik heb hier heel hard voor gewerkt"

"Dit was niet het plan", zei Remco Evenepoel na afloop aan Christophe Vandegoor, onze man ter plekke.



"We zouden eerst afwachten en kijken wat de voorsprong van de vroege vluchters was. Maar we kwamen snel dichterbij en ik had goede benen. Daarom was het beter om iets te proberen vandaag."

Ook het weer speelde een belangrijke rol. "Iedereen zag af in de regen en de kopmannen zaten snel geïsoleerd. Er was er maar eentje (Enric Mas) die mij kon volgen. Het was dus een goede move."



Zijn eerste leiderstrui ooit in een grote ronde, wat doet dat met Evenepoel?



"Ik hoop dat ik nu een paar vraagtekens heb weggewerkt bij de buitenwereld. Ik heb hier heel hard voor gewerkt. Als je daarvoor beloond wordt, dan is dat des te mooier."

Evenepoel blijft wel nuchter. "De Vuelta is nog lang niet gedaan. We zullen er morgen een iets rustigere etappe van proberen te maken, want er komt nog een heel zwaar weekend aan."