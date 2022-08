Patrick Lefevere over Remco Evenepoel: "Ik zou niet weten wat hij meer had kunnen doen"

Vanaf vrijdag zullen de benen spreken: Remco Evenepoel (22) rijdt met de Vuelta de tweede grote ronde uit zijn carrière en na zijn ontgoochelende Giro in 2021 liggen de kaarten dit jaar anders. Dat ziet ook ploegbaas Patrick Lefevere: "Ik ga ervan uit dat we kalm blijven tot de tijdrit in Alicante."

"We zijn even nieuwsgierig als jullie." Patrick Lefevere (67) voelt dat de rode koorts richting de Vuelta elk uur toeneemt, maar de ervaren ploegbaas van Quick Step-Alpha Vinyl blijft sereen. "We weten wat Remco Evenepoel kan en wat hij al gepresteerd heeft, maar er zijn geen garanties. Ik weiger de Giro van vorig jaar ook als maatstaf te nemen." "De omstandigheden zijn anders en dit is een heel andere renner. Het is ook nieuw voor ons." "Het is niet zo dat we als favoriet van start gaan en dat we de koers in handen moeten pakken." "Maar in die Giro kwam hij terug na een blessure, al was het nu ook niet zo slecht." "Deze Remco is wel meer matuur, heeft tijd gehad om zich voor te bereiden en de zeges in Luik en San Sebastian hebben hem vertrouwen gegeven."

"Ik ga ervan uit dat we rustig blijven tot de tijdrit"

De voorbereiding richting de Vuelta lijkt - althans voor de buitenwereld - vlekkeloos te zijn verlopen. Lefevere: "Als hij niet ziek wordt en niet valt, dan heeft hij een topvoorbereiding gehad. Ik zou niet weten wat hij meer had kunnen doen." "Daarom: chapeau! Altijd op hoogtestage gaan, nu ook nog eens in een hoogtehotel in Spanje. Als 22-jarige zoveel opofferingen maken: chapeau." In Italië koerste Evenepoel aanvankelijk behoorlijk onstuimig tijdens zijn eerste kennismaking met een grote ronde. Heeft hij daar lessen uit getrokken? "Daar ben ik niet echt bang voor. Je komt in een grote ronde toch in situaties waar het ieder voor zich is. Dan moet je je slag proberen te slaan." "Ik ga ervan uit dat we rustig blijven tot de tijdrit in Alicante (de 10e etappe daags na de tweede rustdag, 30 augustus). Daar kijken we waar we staan en wat we nog kunnen doen."

Altijd op hoogtestage gaan, nu ook nog eens in een hoogtehotel in Spanje. Als 22-jarige zoveel opofferingen maken: chapeau. Patrick Lefevere

Remco Evenepoel zal de Vuelta-tijdrit als Belgisch kampioen kunnen afhaspelen.

"Hitte? Schoonheidsfoutje in Zwitserland"

Nog een factor om rekening mee te houden: de Spaanse hitte. Is dat een vijand of niet? "In San Sebastian was het ook warm. In de Ronde van Zwitserland hebben we een schoonheidsfoutje gemaakt." "Hij reed er met een afgesloten aerohelm zonder ventilatie. Zijn hersenpan was aan het koken. Dat hebben we geleerd." Evenepoel trainde de voorbije weken in Spanje, waar het vaak 45 graden was. "Zijn verzorger zei me dat ze elk kwartier moesten stoppen voor ijs en water." "We zijn voor de Vuelta overigens koortsachtig op zoek naar een koelwagen. Er is nergens ijs te vinden in Spanje. Het is gerantsoeneerd. Koelwagens vind je niet meer en ijsmachines zijn eveneens schaars."

Persoonlijk zou ik het liefst hebben dat Remco een bergrit wint met een zeer steile aankomst bergop. Dan zwijgt iedereen over hoe hij geen steile bergen opkan. Patrick Lefevere

In de Ronde van Zwitserland was het bloedheet.

Hoe dan ook: vrijdag begint de ontdekkingsreis met een ploegentijdrit, in het verleden een kolfje naar de hand van de blauwhemden.



"Hopelijk blijft het voor iedereen droog. We hebben niet gekozen voor een ploeg die uitsluitend gericht is op de TTT. Het is een evenwichtsoefening met specialisten en renners die met dichtgeknepen billen zullen zitten."



"Of we er een slagje kunnen slaan? Wij denken ook zo, maar we kunnen ook op een achterstand gereden worden. Iljo Keisse was net nog op mijn bureau en zei het zelf: "Dit deelnemersveld telt enorm veel sterke renners.""



Durft de ploegbaas te kiezen tussen de TTT en een bergrit met zijn Belgische kopman? "De ploegentijdrit ligt me na aan het hart, maar persoonlijk zou ik het liefst hebben dat Remco een bergrit wint met een zeer steile aankomst bergop. Dan zwijgt iedereen over hoe hij geen steile bergen op kan."

