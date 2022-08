Hun profiel en rol: dit zijn de 7 ploegmaats van Remco Evenepoel in de Vuelta

Remco Evenepoel (22) is het speerpunt van Quick Step-Alpha Vinyl in de Ronde van Spanje. Wie omringt de Belgische youngster tijdens zijn zoektocht naar ritwinst en een goed klassement in deze Vuelta? Wij stellen zijn 7 ploegmaats voor.

Julian Alaphilippe (30)

De wereldkampioen als modelploegmaat? Julian Alaphilippe neemt voor de 2e keer deel aan de Vuelta. In 2017 miste hij de klimklassiekers en de Tour na een zware val in het Baskenland, in de Ronde van Spanje won hij op Xorret de Cati. Alaphilippe fietst de komende weken met een dubbel doel rond: Evenepoel begeleiden en zelf stappen zetten richting een beter vormpeil. Zijn ploegbaas verwacht alleszins dat hij niet enkel met het WK in zijn achterhoofd koerst en dus ook presteert. De regenboogtrui heeft in 2022 zowat alle plagen van Egypte over zich gekregen en hoopt dat er na de talloze regenbuien eindelijk zonneschijn komt.

Kopstukken Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe.

Rémi Cavagna (27)

De ploegentijdrit op de openingsdag kan meteen een zetje geven richting een goed klassement en dan kun je meer dan één huis bouwen op Rémi Cavagna. De Fransman - ritwinnaar in 2019 - kan iedereen in zijn wiel laten afzien bij de beesten, al is er ondanks meer dan 5 jaar profervaring nog altijd tactisch en mentaal schaafwerk. Cavagna moet af en toe verstandiger met zijn immense krachten omspringen, maar de polyvalente "TGV van Clermont-Ferrand" is hoe dan ook een luxeknecht in een trein die 3 weken moet bollen.

Rémi Cavagna kan mee de ploegentijdrit domineren.

Dries Devenyns (39)

Of dit zijn laatste weken uit zijn profcarrière zijn, heeft Dries Devenyns nog altijd niet beslist of gecommuniceerd, maar met al zijn ervaring kan hij Remco Evenepoel én de ploeg als geen ander gidsen. In de Giro van 2021 was Iljo Keisse de wegkapitein, deze Devenyns moet de stuurman worden van het Spaanse schip.

Dries Devenyns is de gids van deze ploeg.

Fausto Masnada (28)

De Italiaanse klimmer was meteen gelanceerd met ritwinst in de Ronde van Oman, maar de ziekte van Pfeiffer hield hem daarna liefst 50 dagen van de fiets. In die periode voelde zelfs een korte wandeling aan als een col buiten categorie, maar Fausto Masnada stuurde bij zijn rentree in de Ronde van Zwitserland al positieve signalen de wereld in. Na de Ronde van Burgos verklaarde hij dat er nog altijd fysieke strubbelingen zijn, maar het antwoord "VAMOS ❤️" van zijn Belgische kopman leert ons dat Evenepoel in het hooggebergte op de Italiaanse steun rekent.

Pieter Serry (33)

De abonnee van de Giro koppelt er nu ook de Vuelta aan. Pieter Serry laat zijn ploeg nooit in de steek en is als sfeermaker een zegen in een slopende expeditie van 3 weken. Serry stapt nooit met het verkeerde been uit bed en bewees in de Clasica San Sebastian dat het met zijn najaarsvorm snor zit. Hij sloopte het halve peloton op de Jaizkibel.

Pieter Serry was in de Clasica San Sebastian een meesterknecht voor Remco Evenepoel.

Ilan Van Wilder (22)

Eindelijk! Ilan Van Wilder popelt van ongeduld om zijn debuut in een grote ronde te maken en nu komt het er toch van. Toegegeven: Van Wilder kreeg al een rugnummer voor de Vuelta van 2020, maar in die coronaversie stapte hij al op de openingsdag af door kniepijn. In 2021 gunde DSM hem geen herexamen, wat een wanhoopskreet veroorzaakte bij de klimmer. "Ik wil in een nieuwe omgeving mijn plezier en motivatie terugvinden." Quick Step-Alpha Vinyl gooide hem een reddingsboei toe, maar na een kaakbreuk in Luik-Bastenaken-Luik sloeg het noodlot weer toe: geen Giro. Van Wilder laat alle mogelijke kaarsjes branden zodat hij deze Vuelta niet mist, zeker na zijn 5e plaats in de Ronde van Burgos. In de jeugd waren Van Wilder en Evenepoel nog concurrenten, maar in deze Vuelta fietsen ze met in plaats van tegen elkaar.

Ilan Van Wilder en Remco Evenepoel kennen elkaar al van bij de junioren.

Louis Vervaeke (28)

In de Giro van 2021 was Louis Vervaeke in het shirt van Alpecin-Fenix ooggetuige van de zwanenzang van Remco Evenepoel. "Ik zag de jonge Quick Step-ploeg toen fouten maken", getuigde hij in wielertijdschrift Bahamontes. "Soms zaten ze te ver, andere keren koersten ze te nerveus." "Mijn handen jeukten om hen te helpen", vertelde Vervaeke, die in die Giro helemaal besefte dat hij zijn eigen ambities voortaan aan de kant wil schuiven. "Ik zal meer voldoening halen als ik mezelf de pleuris rijd voor een kampioen." Dat wordt dus Remco Evenepoel, die hij beter leerde kennen in die Giro. "In de media kwam hij heel zelfverzekerd over, op het arrogante af. Maar in de Giro vond ik hem een heel aangename gast." "Ik merkte ook kwetsbaarheid. Soms vergeten we hoe jong hij nog is. Ook naast de fiets wil ik hem bijstaan, door hem rust te geven met goeie gesprekken." Tussen de intelligente Vervaeke en Evenepoel klikt het alleszins.

Louis Vervaeke en Remco Evenepoel hebben elkaar helemaal gevonden.