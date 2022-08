Evenepoel krijgt gezelschap van 4 Belgen én wereldkampioen Alaphilippe in Vuelta

Na zijn zeges in onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian mag Remco Evenepoel zijn vizier richten op de Vuelta. De Belgische kopman staat voor zijn tweede grote ronde uit zijn carrière, na de Giro van vorig jaar waarin hij moest opgeven.

Met wereldkampioen Julian Alaphilippe krijgt onze landgenoot een ervaren metgezel mee. De Fransman staat voor de tweede keer aan de start van de Vuelta. In 2017 boekte hij een ritzege. Alaphilippe miste de Tour na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik, waarbij hij onder meer zijn schouderblad brak en een klaplong opliep.

Evenepoel krijgt ook heel wat steun uit Belgische hoek. Met wegkapitein Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke krijgt de kopman 4 landgenoten mee. Voor Van Wilder wordt het zijn debuut in een grote ronde. In de Vuelta van 2020 had hij al een startnummer, maar gaf hij al op in de eerste rit.

De Fransman Rémi Cavagna en de Italiaan Fausto Masnada vervolledigen de selectie van Quick Step-Alpha Vinyl.



"Voor Remco wordt dit een heel nieuw avontuur", vertelt ploegleider Klaas Lodewyck. "Hij start niet als favoriet voor het algemeen klassement, en we zullen het gewoon dag per dag bekijken en zien hoe het loopt."

"Julian komt aan de start na een zwaar seizoen, maar hij heeft hard gewerkt en zal zich richten op enkele etappes. Het hele team is klaar en gemotiveerd, we kijken uit naar de komende weken."