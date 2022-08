Van Utrecht tot Madrid: dit is het parcours van de 77e Ronde van Spanje

Gran Salida in Nederland

Na Boedapest en Kopenhagen is er nu Utrecht.

Ook de derde grote ronde van dit jaar kiest voor een Gran Salida buiten de eigen landsgrenzen (pas voor de 4e keer in de geschiedenis) en gaat al op vrijdag (19 augustus) van start.

Utrecht zat door de coronapandemie 2 jaar in de wachtkamer, maar de Nederlandse stad verwelkomt als eerste de 3 grote rondes na de Tour in 2015 (Grand Départ) en de Giro in 2010.

Bovendien pakken de Nederlanders uit met een onderdeel dat helemaal in de vergeethoek is beland: lang leve de ploegentijdrit! Tradities zijn er toch een beetje om in ere te houden?

De laatste grote ronde die van start ging met een TTT was de Vuelta van 2019, een ploegentijdrit die misschien nog een belletje doet rinkelen als de dag waarop Jumbo-Visma en kopman Primoz Roglic wegschoven op het water van een kaduuk zwembadje langs het parcours.