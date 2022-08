UCI hanteert coronaprotocol van in de Tour ook in de Vuelta

In de Tour de France was corona een zeer opvallende deelnemer. Nog voor de Grand Départ in Kopenhagen vielen er al slachtoffers en ook tijdens de 3 weken op Franse bodem moesten renners hun plannen opbergen na een positieve test.

Intussen lijkt de vijand een toontje lager te zingen, maar de Internationale Wielerunie verslapt de procedure niet.

Voor de start in Utrecht (19 augustus) worden de renners getest en ook tijdens de rustdagen verdwijnt er een staafje in de neus van de coureurs en de stafleden.

Bij een positief geval wordt er weer gekeken naar de virale lading en zal een panel van de ploegdokter, de covidarts van de Vuelta en de medische cel van de UCI een beslissing nemen.