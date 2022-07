Ploegleider Evenepoel: "Nog mooiere overwinning dan 3 jaar geleden"

Remco Evenepoel voerde een indrukwekkend nummertje op in de Clasica San Sebastian, goed voor zijn 2e zege in het Baskenland na 2019. "Ik denk dat het een nog mooiere overwinning was", vertelt ploegleider Wilfried Peeters.

"De manier waarop Remco de zege naar zich toe heeft getrokken, was toch een serieus nummer. Hij rijdt weg uit een volledig peloton, achter hem rijden de grote kleppers rond en toch komt hij met 2 minuten voorsprong binnen. Dat is toch mooier dan 3 jaar geleden."

"Of het op voorhand het plan was? We hadden de concurrentie vooraf goed bekeken en wilden de wedstrijd hard maken vanaf de Jaizkibel. Met een snelle afdaling wilden we het peloton afmatten. Remco wou daar dan aangaan en kijken hoe de situatie was. En daar is hij ook aangegaan."