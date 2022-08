Van Giro tot Vuelta: het 10-puntenplan dat van Remco Evenepoel een betere ronderenner maakte

Remco Evenepoel snijdt morgen zijn Vuelta-avontuur aan met de top 10 als klassementsdoel. In de Giro van vorig jaar kwamen veel pijnpunten bloot te liggen. Hoe heeft Evenepoel zich in 15 maanden tijd getransformeerd tot een renner voor grote rondes?

"Mijn lichaam is nog niet klaar om 3 weken op topniveau te presteren." Remco Evenepoel ontdekte in de Giro van vorig jaar dat er nog heel wat werk aan de winkel was om mee te strijden met de wereldtop in een grote ronde. Wankele stuurmanskunsten, bibberen in afdalingen, kraken op steile beklimmingen, een gebrek aan explosiviteit... Wat heeft Evenepoel de voorbije 15 maanden allemaal ondernomen om zijn tere plekken weg te werken?

1. Bredere basis dankzij "mini-Tour"

85 uur trainen in 19 dagen tijd.



Remco Evenepoel reed in juli zijn eigen Tour de France op hoogtestage in Livigno. Kilometers malen was de grote boodschap. 2 trainingsdagen van 7 uur staken erboven uit.



In de aanloop naar de Vuelta knoopte Evenepoel daar nog eens een 11-daagse stage in Alicante aan vast. Zijn 4e (!) hoogstestage al dit seizoen. 43 koersdagen op de teller is ook een wereld van verschil met de Giro van vorig jaar, toen dat zijn 1e koers was in 9 maanden.

2. Betere daler dankzij psycholoog

Met knikkende knieën worstelde Remco Evenepoel zich vorig seizoen door afdalingen. Een gevolg van zijn traumatische crash in de Ronde van Lombardije. Dankzij ploegpsycholoog Michiel Verschaeve is die daalangst nu van de baan. Hij leerde Evenepoel met de juiste muziek in de oortjes en met gesloten ogen hoe je een afdaling moet visualiseren. Met succes! Evenepoel zette de tegenstand zelfs onder druk in een afdaling in de Ronde van het Baskenland. Hoe meer afdalingen Evenepoel dit seizoen deed, hoe meer zijn vertrouwen groeide. Van de slechte daler Evenepoel is nu geen sprake meer.

Remco Evenepoel heeft dit jaar bewezen dat hij wel uitstekend kan dalen.

3. Stuurvaardiger dankzij lead-out

Evenepoel begon laat te koersen en was door zijn suprematie bij de jeugd niet gewoon om in een peloton te rijden. Door hem dit jaar onder meer in te schakelen in de sprinttrein voor Fabio Jakobsen, leerde Evenepoel hoe hij zijn weg kan vinden in het gewoel van een peloton. "In Luik-Bastenaken-Luik hebben we gezien hoe goed Remco zich kon positioneren richting de voet van La Redoute", zegt ploegleider Klaas Lodewyck. "Dat kan enkel door goed te sturen." "Dat positioneren is ook van cruciaal belang in bergritten in grote rondes."

4. Betere tijdritpositie

"De aërokogel" zit aerodynamischer dan ooit op zijn tijdritfiets. De cranks van zijn pedalen zijn korter en door een aangepast stuur liggen zijn handen dichter tegen elkaar. Daarnaast werkte Evenepoel aan bepaalde spieren waardoor hij nog sterker is geworden in lange inspanningen en dus ook in lange tijdritten. Het resultaat daarvan was een fenomenale tijdritzege in de Ronde van de Algarve. "Dat was de beste tijdrit die ik ooit reed", zei Evenepoel. Nummer 2 Küng kreeg toen over 32,3 km een minuut aangesmeerd.



Dat belooft voor de tijdrit in etappe 10 waar 30,9 tijdritkilometers op het menu staan.

Evenepoel heeft zijn tijdritfiets enkele aanpassingen laten ondergaan.

5. Explosiever dankzij extra spiermassa

"Ik hoorde dat Evenepoel op trainingskampen vroeger nooit deelnam aan sprintjes en nu wel", weet radioverslaggever Christophe Vandegoor. Evenepoel was nooit de meest explosieve. Maar oh wee als je nu met hem naar de streep gaat in een favorietengroepje.



Met zijn bredere dijen - Evenepoel werkte in het tussenseizoen aan zijn spiermassa - legde hij zijn 7 metgezellen tussen zijn boterham in een sprintje in de Ronde van Noorwegen.

6. Beter op steile cols

Ook dit jaar schotelt de Vuelta weer enkele steile Spaanse monstertjes voor. Een terrein waarop Remco Evenepoel in het verleden soms sterretjes zag. De ploeg liet hem daarom proeven van de Ronde van het Baskenland, waar de ene steile pukkel na de andere uit de grond schiet. Tijdens de Tour zocht Evenepoel ook bewust de steile beklimmingen op tijdens zijn stage in Livigno: hij temde de Zoncolan en liefst 5 keer de Stelvio.

Evenepoel heeft gewerkt aan zijn klimcapaciteiten op steile klauterpartijen.

7. Trainen bij hitte van 45°C

In de Ronde van Zwitserland kreunde Evenepoel nog onder de hitte. Een factor die in de Vuelta alomtegenwoordig is. Daarom ging Evenepoel voor de Vuelta acclimatiseren in Alicante waar hij trainingsritten maakte bij helse temperaturen van 45°C. "Elk kwartier moesten Evenepoel en co stoppen voor ijs en water", weet Patrick Lefevere. "Eigenlijk was het niet verantwoord om daarin te trainen." De Spaanse bakoven zal Evenepoel dus niet echt meer kunnen verrassen de komende weken.

8. Tactisch slimmer

"Durf je weg te steken in de koers", luidde de booschap van José De Cauwer een jaar geleden. Evenepoel wou zijn superbenen vroeger altijd etaleren met een (monster)aanval. Maar in de rittenkoersen is zijn strategie dit jaar gewijzigd: volgen, zuinig rijden en toeslaan in de tijdrit. "Om het met de woorden van José De Cauwer te zeggen: je moet eerst het bord van je tegenstander leegeten en daarna pas aan je eigen bord beginnen", zegt Evenepoel. Gaan Evenepoel en Quick Step-Alpha Vinyl dan ook automatisch defensief rijden in de Vuelta? "Het is niet de bedoeling dat we gewoon maar meerijden", zegt ploegleider Klaas Lodewyck. "Als de kans zich aanbiedt op ritzeges, zullen we die niet laten liggen. Want voor hetzelfde geld zakt Remco door het ijs na 2 weken en is dat defensief rijden voor niets geweest."

9. Twee kilogram meer dan in de Giro

De weegschaal van Evenepoel geeft 63 kilogram aan. Dat is 2 kilogram meer dan voor de Giro van vorig jaar. Toen ondervond Evenepoel dat hij te weinig koolhydraten kon opnemen door zijn laag gewicht. De ploeg ging op zoek naar de beste balans tussen lichaamsgewicht en zijn vermogen. Die 2 kilogram extra zijn dus niet per se een nadeel voor Evenepoel in bergetappes. Want door dat extra gewicht kan hij ook meer kracht ontwikkelen in de bergen.

Remco Evenepoel staat wat "zwaarder" dan in de Giro van vorig jaar.

10. Meer rust in zijn hoofd

Al bij de junioren werd Evenepoel gebombardeerd tot een toekomstige Tour-winnaar. Elk resultaat werd onder een vergrootglas gehouden, mentaal geen cadeau voor zo'n jonge snaak. Evenepoel uitte geregeld frustraties, maar sinds vorige winter heerst er rust en kalmte in het hoofd van Evenepoel. "Remco is volwassener en rustiger geworden", zegt zijn ploegleider Klaas Lodewyck. "Zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik was ook een belangrijke bevestiging voor Remco. Hij heeft die dag getoond dat hij kan meedoen met de wereldtop. En elke etappe in een grote ronde is eigenlijk een topklassieker."