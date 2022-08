Jesus Herrada laat Spanjaarden kraaien van plezier in Vuelta, Remco Evenepoel blijft leider

In de 7e etappe van de Vuelta hebben de vluchters hun kans gegrepen. De Spanjaard Jesus Herrada (Cofidis) versloeg zijn 4 metgezellen in de sprint, onze landgenoot Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) eindigde 4e. De rode leiderstrui blijft in handen van Remco Evenepoel.