Remco Evenepoel tevreden na ploegentijdrit: "Dit is een heel goede start"

Voor Remco Evenepoel was een ploegentijdrit in een grote ronde een stap in het onbekende.

"Het was heel leuk", reageerde Evenepoel. "We hadden hier geen mannen zoals Asgreen, Lampaert en Cattaneo. Met hen kan je voor de ritwinst gaan, maar dat was niet het doel voor deze Vuelta."



Evenepoel was de grote motor in de ploegentijdrit. "Onderweg heb ik lange beurten gedaan van een kilometer. Dat was nodig om de snelheid hoog te houden."

"Net na het tussenpunt (na 11 kilometer) hadden we een zwak momentje, daar hebben we wat tijd verloren. Maar voor de rest hebben we de tijdrit goed ingedeeld."

Evenepoel is tevreden met het resultaat. "Dit is een heel goede start. 14 seconden verliezen op 14 kilometer is niet extreem veel. De jongens hebben de perfecte tijdrit gereden."