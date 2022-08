Remco Evenepoel blaast concurrentie weg en zit nog steviger op zijn rode troon

Louis Meintjes: "Dit is iets heel speciaal. Ik heb nog nooit op het podium gestaan van een WorldTour-wedstrijd, dus dit was echt een doel."

"De laatste dagen kon ik de klassementsrenners niet volgen, dus het beste alternatief was om het via een vroege vlucht te proberen. Mijn team was goed attent in het begin van de wedstrijd en ikzelf probeerde het een keer en het was meteen de goede."

"Ik was niet heel zeker van mijn stuk. De rest heeft me onderweg wat meer laten werken omdat ze wisten dat ik een goede klimmer ben, dus ik wist niet of ik voldoende energie over had. Maar op de slotklim moest ik niet veel meer nadenken. Het was gewoon ieder voor zich."