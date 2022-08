Selectie Red Flames bekend voor WK-kwalificatieduels tegen Noorwegen en Armenië

Bondscoach Ives Serneels heeft vandaag zijn selectie bekendgemaakt voor de twee resterende WK-kwalificatieduels tegen Noorwegen en Armenië, die vinden op vrijdag 2 september en dinsdag 6 september plaats.

Voornamelijk de thuiswedstrijd tegen Noorwegen in het stadion van OH Leuven wordt cruciaal om kwalificatie voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland af te dwingen.

De Noorse vrouwen leiden voorlopig de kwalificatiegroep en hebben drie punten voorsprong op België, tweede in de stand met negentien punten na acht wedstrijden. Alleen winst kan nog groepswinst en dus een rechtstreeks WK-ticket opleveren voor de Red Flames.

Dit zijn de speelsters die geselecteerd werden door Ives Serneels: