Heleen Jaques: "Om stap richting toplanden te zetten, moeten Flames dominanter leren spelen"

"Tegelijk is het zo dat als je objectief naar de wedstrijd tegen Zweden kijkt, het een verdiende zege was voor de Zweedse vrouwen."

"Het is een verdienste als je als sporter je ambitie durft uit te spreken en die kan waarmaken, want dat zorgt automatisch voor meer druk. De Flames hebben voor het eerst gedurfd om te zeggen dat ze de kwartfinales wilden spelen."

"Dat is terecht een reden om trots te zijn voor de Flames", zei ex-Red Flame Heleen Jaques in De Tribune.

Wat was het de ontgoocheling verbijten, bij sommige Red Flames zelfs vechten tegen de tranen, na de uitschakeling op het EK in de kwartfinales tegen Zweden. Pas in de 92e minuut moest België het hoofd buigen voor de nummer twee op de FIFA-ranking.

Dominanter kunnen spelen

"De analyse is inderdaad dat België momenteel te groot is voor de kleinere landen, maar nog zelf te klein voor de grotere voetbalnaties. We winnen in een kwalificatiematch wel met 4-0 van Zwitserland, maar komen nog te kort om de echte top te verslaan", zegt Jaques.

De kloof met de toplanden op het afgelopen EK is nog onmiskenbaar. Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zweden of Nederland staan nog meerdere stappen voor op de Flames.

Heel wat speelsters die er nu zijn, zullen in de toekomst niet meer aan de norm voldoen bij de Flames. Dat is nodig om te concurreren met de toplanden.

Vissen in een grotere vijver

Een van de positieve bijwerkingen van de grote (media-)aandacht die het afgelopen EK heeft gekregen, is dat het te verwachten is dat meer vrouwen zich aangesproken voelen om te gaan voetballen.

Kunnen vissen uit een grotere vijver is cruciaal om beter te worden. "Dat is ook een analyse die binnen de voetbalbond is gemaakt", voert Bart Lagae (journalist van De Standaard) aan.

"Er waren op een bepaald moment meer oudere speelsters dan jongere in het Belgische vrouwenvoetbal en dan kan je niet doorselecteren en de concurrentie uitspelen."



"Heel wat speelsters die er nu zijn, zullen in de toekomst niet meer aan de norm voldoen bij de Flames. Dat doet niets af aan hun verdiensten momenteel, maar dat is wel nodig om te concurreren met de toplanden."

"Je ziet dat jonge speelsters bijvoorbeeld verder staan op het vlak van balbehandeling. Zij moeten daar in de toekomst nog ervaring aan koppelen."



"Dat is een evolutie die zich in de eerste plaats zal moeten doorzetten via de clubcompetities. Talenten zijn er duidelijk in België, maar er moeten profclubs komen en dat is niet evident in de huidige markt."