Bondscoach Ives Serneels met nuchtere analyse: "We zijn tegen een Franse TGV gestoten"

clock 15:21 15 uur 21. Italiaanse bondscoach: "Moeten winnen tegen België en dan afwachten". Na de 5-1 pandoering tegen Frankrijk speelde Italië in zijn tweede groepswedstrijd op het EK 1-1 gelijk tegen IJsland. Daardoor behouden de Italiaanse vrouwen uitzicht op de kwartfinales. Bondscoach Milena Bertolini blikte donderdagavond na het laatste fluitsignaal vooruit naar de beslissende confrontatie van maandag tegen de Red Flames. "We houden een positief gevoel over aan deze wedstrijd. We zitten nog steeds in het toernooi en zullen moeten vechten voor de kwalificatie", vertelde ze. "We wisten op voorhand dat we de volgende ronde zouden moeten verzekeren in de laatste wedstrijd. Dat is dus niets nieuws. Nu zullen we moeten winnen tegen België en dan het resultaat in de andere wedstrijd afwachten." . Italiaanse bondscoach: "Moeten winnen tegen België en dan afwachten" Na de 5-1 pandoering tegen Frankrijk speelde Italië in zijn tweede groepswedstrijd op het EK 1-1 gelijk tegen IJsland. Daardoor behouden de Italiaanse vrouwen uitzicht op de kwartfinales. Bondscoach Milena Bertolini blikte donderdagavond na het laatste fluitsignaal vooruit naar de beslissende confrontatie van maandag tegen de Red Flames.

"We houden een positief gevoel over aan deze wedstrijd. We zitten nog steeds in het toernooi en zullen moeten vechten voor de kwalificatie", vertelde ze. "We wisten op voorhand dat we de volgende ronde zouden moeten verzekeren in de laatste wedstrijd. Dat is dus niets nieuws. Nu zullen we moeten winnen tegen België en dan het resultaat in de andere wedstrijd afwachten."

clock 15:21 15 uur 21. Italië is de laatste tegenstander van de Flames.

clock 15:10 15 uur 10. Het Belgische clubvoetbal moet zijn wagonnetje snel aan de TGV van het stijgend professionalisme in het vrouwenvoetbal hangen. Anders raken we de voeling kwijt met de top. Bondscoach Ives Serneels. Het Belgische clubvoetbal moet zijn wagonnetje snel aan de TGV van het stijgend professionalisme in het vrouwenvoetbal hangen. Anders raken we de voeling kwijt met de top. Bondscoach Ives Serneels

clock 15:05 15 uur 05. Serneels: "Ik was niet té tevreden gisteren". Is de bondscoach niet te optimistisch na een nipte nederlaag (op het scorebord) tegen Frankrijk? "Ik ben zeker niet té tevreden, het blijft een nederlaag", reageert Ives Serneels. "Maar we moeten ook realistisch blijven: Frankrijk is een topland." "Als je ziet hoeveel profs ze hebben en in welke teams ze spelen, dan is het verschil er. Dus mogen we toch trots zijn." . Serneels: "Ik was niet té tevreden gisteren" Is de bondscoach niet te optimistisch na een nipte nederlaag (op het scorebord) tegen Frankrijk? "Ik ben zeker niet té tevreden, het blijft een nederlaag", reageert Ives Serneels. "Maar we moeten ook realistisch blijven: Frankrijk is een topland."

"Als je ziet hoeveel profs ze hebben en in welke teams ze spelen, dan is het verschil er. Dus mogen we toch trots zijn."

clock 15:00 15 uur . Ik had het gevoel dat we na het uur fysiek de evenknie waren van de Franse vrouwen. Dat vond ik knap om te zien. Bondscoach Ives Serneels. Ik had het gevoel dat we na het uur fysiek de evenknie waren van de Franse vrouwen. Dat vond ik knap om te zien. Bondscoach Ives Serneels

clock 14:53 14 uur 53. Serneels: "Tegen een Franse TGV gestoten". "Ik heb de wedstrijd nog eens herbekeken", zegt bondscoach Ives Serneels daags nadien. "Ik denk dat we tegen een Franse TGV zijn gestoten die vanaf seconde 1 een ongelooflijk tempo in het spel brachten." "Maar ik blijf erbij dat we goed reageerden na de tegengoals en zelf een knap doelpunt maakten. We moesten even het geluk hebben dat de bal goed viel, maar het was niet onverdiend dat de Fransen wonnen." . Serneels: "Tegen een Franse TGV gestoten" "Ik heb de wedstrijd nog eens herbekeken", zegt bondscoach Ives Serneels daags nadien. "Ik denk dat we tegen een Franse TGV zijn gestoten die vanaf seconde 1 een ongelooflijk tempo in het spel brachten."

"Maar ik blijf erbij dat we goed reageerden na de tegengoals en zelf een knap doelpunt maakten. We moesten even het geluk hebben dat de bal goed viel, maar het was niet onverdiend dat de Fransen wonnen."

clock 14:39 14 uur 39. Serneels: "Als we de kwartfinale halen moet heel België trots zijn op deze meisjes". Serneels: "Als we de kwartfinale halen moet heel België trots zijn op deze meisjes"

clock 14:19 14 uur 19. Red Flames houden gemengd gevoel over na nederlaag tegen Frankrijk. Red Flames houden gemengd gevoel over na nederlaag tegen Frankrijk

clock 12:46 12 uur 46. Flames recupereren met familiebezoek. De dag na het tweede groepsduel tegen Frankrijk staat in het teken van de recuperatie. De Flames mogen ook opnieuw familie verwachten. België verloor gisteravond in Rotherham met 2-1 van topland Frankrijk. Daarna stapte de selectie de bus op voor een reis van zo'n 130 km naar het basiskamp in Wigan, waar de speelsters ver na middernacht hun bed opzochten in het Macdonald Kilhey Court Hotel. Vandaag doen de Flames het rustig aan. Voor de lunch 's middags staan hersteloefeningen, verzorging en massages op het programma. Daarna wordt er gerust en is het voor de speelsters uitkijken naar familiebezoek. Dat was ook al zo maandag na de openingsmatch tegen IJsland (1-1). Een training is niet voorzien. Morgen trekken de Flames opnieuw richting het oefencomplex van Wigan Athletic. Daar staat om 12.30 uur een eerste training geprogrammeerd in aanloop naar de laatste groepswedstrijd tegen Italië, maandagavond om 21 uur in Manchester. . Flames recupereren met familiebezoek De dag na het tweede groepsduel tegen Frankrijk staat in het teken van de recuperatie. De Flames mogen ook opnieuw familie verwachten.



België verloor gisteravond in Rotherham met 2-1 van topland Frankrijk. Daarna stapte de selectie de bus op voor een reis van zo'n 130 km naar het basiskamp in Wigan, waar de speelsters ver na middernacht hun bed opzochten in het Macdonald Kilhey Court Hotel.



Vandaag doen de Flames het rustig aan. Voor de lunch 's middags staan hersteloefeningen, verzorging en massages op het programma. Daarna wordt er gerust en is het voor de speelsters uitkijken naar familiebezoek. Dat was ook al zo maandag na de openingsmatch tegen IJsland (1-1). Een training is niet voorzien.



Morgen trekken de Flames opnieuw richting het oefencomplex van Wigan Athletic. Daar staat om 12.30 uur een eerste training geprogrammeerd in aanloop naar de laatste groepswedstrijd tegen Italië, maandagavond om 21 uur in Manchester.

clock 12:46 12 uur 46.

clock 12:46 12 uur 46.

clock 12:41 12 uur 41. Het is raar dat je verliest, maar toch met een goed gevoel achterblijft. Cocommentator Imke Courtois. Het is raar dat je verliest, maar toch met een goed gevoel achterblijft. Cocommentator Imke Courtois

clock 12:41 12 uur 41. EK voetbal 2022 vrouwen In deze scenario's plaatsen de Red Flames zich op de slotspeeldag voor de kwartfinales