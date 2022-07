Imke Courtois zag Flames hoop tanken tegen Frankrijk: "Dit wordt hét moment om toe te slaan"

In het New York Stadium van Rotherham was er bij de Belgen van teleurstelling weinig sprake, ondanks de nederlaag tegen Frankrijk.

"Het is raar dat je verliest maar toch met een goed gevoel achterblijft", maakte Imke Courtois de bedenking. "De Flames speelden dan ook tegen een ploeg met bijzonder veel talent - dat zagen we vooral in de eerste helft, die moeilijk was voor de Belgen."

"Maar na rust was er plots een verschuiving", zag Courtois. "Je voelde dat de Flames, die duidelijk groeien in het toernooi, meer vertrouwen kregen. Pas op: Frankrijk bibberde en beefde niet, hé. Maar er sloop toch wat onzekerheid in de ploeg met backs die niet meer oprukten en Wendie Renard die de bal zomaar wegkegelde."