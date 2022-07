Red Flames draaien knop om na nederlaag tegen Frankrijk: "Vol gaan voor winst tegen Italië"

Cayman: "Hebben een dubbel gevoel"

"We hebben een beetje een dubbel gevoel. Enerzijds had Frankrijk veel kansen en hebben we Evrard nodig, die weer een supersave doet. Anderzijds is het heel goed dat we "maar" 2 goals incasseren."

Serneels: "Stunt zat erin"

Ives Serneels blijft positief na de nederlaag: "Iedereen die de wedstrijd gezien heeft, zal het oordeel vellen dat een stunt erin zat. Het is jammer dat we niet iets meer krijgen na een topprestatie tegen een topland."

Evrard: "Natuurlijk willen we hier punt pakken"

"Ik koos weer de juiste hoek en had de bal", is strafschopheldin Nicky Evrard tevreden. "Natuurlijk willen we hier een punt pakken, het is jammer dat we verliezen."

"We stonden goed in blok en creëerden wel wat kansen. De Fransen konden soms wel heel makkelijk naar ons doel lopen, maar dat is ergens logisch tegen een topland."