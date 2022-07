EK allerminst voorbij voor Flames na nipte nederlaag tegen Frankrijk, Evrard weer penaltyheldin

Frankrijk-België in een notendop

Red Flames eervol ten onder tegen topland Frankrijk

De opdracht boezemde de Flames toch wat angst in. Frankrijk had in zijn eerste match Italië een helft lang platgewalst en begon ook scherp aan deze pot. Er waren al een paar schoten voor de boeg gevuurd toen Diani aan de tweede paal een voorzet van Karchaoui in doel kopte.

De ervaren Renard was op hoekschoppen met haar lengte voortdurend een gesel voor de Belgische verdedigsters, al stond haar vizier niet altijd juist afgesteld. Diani mikte van dichtbij wél goed, maar met een prachtige reflex tikte Evrard haar schot nog tegen de paal.

Gaandeweg kregen de Flames defensief meer vat op de wedstrijd, maar aanvallend was er geen doorkomen aan. Tot Wullaert plots een bal tussendoor stak en Cayman met een dikke teen de gelijkmaker naast Peyraud-Magnin prikte. De Belgen haalden de rust echter niet met 1-1. Frankrijk drukte door en Mbock kopte raak.

Na de rust zagen we een Belgische ploeg met meer vertrouwen, die haar voet naast die van Les Bleues durfde te zetten. Toch waren de kansen uitsluitend voor de Fransen. De ingevallen Sarr liet er echter een paar knullig liggen en botste ook op een moedige Evrard.

Zo bleef de spanning hangen in het New York Stadium in Rotherham, ook al konden de Flames de Franse afweer zelden in verlegenheid brengen. In de slotfase kreeg Frankrijk nog een strafschop, na ongelukkig hands van Tysiak. Evrard stopte de inzet van Renard, die de rebound voor een gapend doel onbegrijpelijk verknoeide.

Frankrijk pakt dankzij een krappe zege de groepswinst. De Belgen doen op de slotspeeldag nog volop mee voor een plaats in de kwartfinales, ook al omdat concurrenten IJsland en Italië onderling gelijkspeelden.