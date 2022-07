De peptalk van Serneels: "Het EK van de Red Flames" gunt unieke blik achter de schermen

Aflevering 4

De Red Flames nemen voor de 2e keer aan een EK-eindronde. De ambitie is duidelijk: ze willen de tweede ronde halen. Vanuit het basecamp in de buurt van Manchester volgt een cameraploeg de selectie voor en na de matchen van de eerste ronde. Hoe bereiden ze zich voor? Hoe leven ze toe naar de matchen? We laten speelsters en staf het zelf tonen en vertellen. We praten ook met Belgische fans, registreren de peptalk van de bondscoach in de kleedkamer tijdens de rust, filmen de tactische bespreking en peilen meteen na de match naar vreugde of verdriet bij de ploeg.

