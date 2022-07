LIVEBLOG Red Flames: Alle Belgische vrouwen (ook Cayman) trainen in Rotherham

Alle Red Flames hebben vandaag kennis gemaakt met het veld in het stadion van Rotherham. Ook Janice Cayman dus. De speelster van topteam Olympique Lyon was gisteren niet helemaal fit en trainde alleen, vandaag sloot ze weer aan bij de groep.

14 uur 35. Geen Janice Cayman op training. Janice Cayman was een opvallende afwezige op de eerste groepstraining voor het EK-duel tegen Frankrijk. De speelster van Champions League-winnaar Olympique Lyon bleef in het hotel om er individueel te trainen. De match tegen Frankrijk zou niet in het gevaar komen. In de eerste EK-match tegen IJsland speelde Cayman 90 minuten. Morgen verplaatsen de Red Flames zich richting Rotherham, waar ze om 17.45u in het New York Stadium zullen trainen. Daar zullen ze ook overnachten voor de wedstrijd tegen Frankrijk. .