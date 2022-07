Red Flames klaar voor loodzware taak: "Underdog? Ja, dus we hebben niets te verliezen"

"Het klinkt cliché, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. We moeten heel realistisch voetballen, goed in blok staan en vanuit de organisatie spelen. De boel dichthouden", zegt Evrard. "Iedereen moet lopen tot ze erbij neervallen."

Doelvrouw Nicky Evrard was de uitblinker bij de Red Flames in de openingsmatch tegen IJsland. Met een gestopte strafschop was ze van goudwaarde. "Of het mijn beste wedstrijd was? Dat weet ik niet. Na de oefenmatchen tegen Engeland en Noorwegen was ik ook wel tevreden", zegt ze. "We moeten de werkpunten meenemen."

Het enige wat telt, is dat we een punt pakken. Niemand verwacht dat van ons. Dat prikkelt een beetje.

"Maar we moeten realistisch zijn. Frankrijk is de favoriet op dit EK. Iedereen heeft hun vorige wedstrijd gezien. Het was knap wat ze op de mat brachten."

Tessa Wullaert suggereerde zondag al lachend dat de Belgen misschien de "bus moeten parkeren" om tegen Frankrijk iets uit de brand te slepen. "Het enige wat telt, is dat we een punt pakken", onderstreept de Belgische goalie. "Niemand verwacht dat van ons. Dat prikkelt een beetje."

"We zijn hier op een EK. We gaan de match tegen Frankrijk niet aanpakken om de schade te beperken, maar om te proberen een gelijkspel vast te houden en zelfs te stunten. Al is het altijd moeilijk te voorspellen hoe een wedstrijd zal verlopen."

Vangheluwe legde lange weg af naar EK

Jody Vangheluwe kreeg tegen IJsland haar eerste basisplaats bij de Red Flames. De speelster van Club YLA heeft een lange weg achter de rug om op het EK te raken. De 24-jarige Harelbeekse moest terugvechten na een zware knieblessure.

"De dokters vertelden mij dat er een kans bestond dat ik niet meer zou voetballen. Maar daar wilde ik mij niet bij neerleggen", vertelt ze. "Ik ben naar een goed revalidatieteam gestapt en zij hebben mij geholpen om op korte termijn weer helemaal fit te worden."

"Elke dag heb ik heel hard gewerkt om hier te kunnen staan. 6 keer per week, 4 uur per dag, met het EK in mijn achterhoofd. Het is heel mooi dat dit nu werkelijkheid is. De basisplek tegen IJsland was hét moment uit mijn carrière tot nu toe."

Pas zondagavond in het Manchester City Academy Stadium speelde Vangheluwe voor het eerst opnieuw 90 minuten. "Het was een zware match. We wisten dat IJsland het fysiek ging spelen."

Vangheluwe toonde zich tegen IJsland met enkele knappe tackles - "mijn handelsmerk". Tegen Frankrijk mag ze het misschien weer tonen. "Het zal zwaar worden maar elke match moet gespeeld worden. We geven onszelf nooit gewonnen. Ja, we zijn de underdog, maar we willen ons tonen. Iedereen verwacht dat Frankrijk zal winnen, dus we hebben niets te verliezen."