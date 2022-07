Ives Serneels gelooft in een stunt tegen Frankrijk: "Willen niet in eigen doel kruipen"

Een dag voor de wedstrijd tegen Frankrijk kan bondscoach Ives Serneels op alle Flames rekenen. "Iedereen is in orde en klaar voor de training in het stadion", zei hij vanuit Rotherham.

Zijn de Belgische vrouwen klaar om het Frankrijk, dat indrukwekkend aan het EK begon, moeilijk te maken? "Ik denk dat we de enkele momenten die zullen komen ook optimaal zullen moeten gebruiken. In sommige situaties denken we ze pijn te kunnen doen, maar we zullen er als blok moeten staan tegen dit Frankrijk."

"We hebben hier in Rotherham al een keertje tegen Engeland gespeeld en we beseffen dat dit soort wedstrijden heel andere wedstrijden zijn dan dat we de laatste maanden gespeeld hebben."

Gaan de Belgen met meer verdedigsters spelen? "Dat is een optie, maar als we te veel gaan verdedigen gaan we helemaal in ons eigen doel kruipen en ik wil ook proberen om mijn team iets te geven om ook aanvallend iets te bieden."

"We moeten vanaf minuut 1 scherp zijn. Frankrijk heeft het niet graag om vanaf het begin gezond agressief aangepakt te worden. Dat gaan we dan ook proberen."

Gelooft Serneels in een stunt? "Dat geloof moet er zijn. We zijn naar hier gekomen om zo elke wedstrijd aan te vatten en dat zal tegen Frankrijk niet anders zijn."