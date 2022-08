Aster Nzeyimana genoot oprecht van EK: "Enthousiasme niet moeten faken"

"It came home". Engeland heeft zijn favorietenrol kunnen waarmaken voor eigen publiek in de finale tegen Duitsland. Het had wel 120 minuten nodig om de stugge Duitsers opzij te schuiven.

"Het was zeker een spannende finale", opent Aster Nzeyimana. "Het was leuk dat de finale niet al na 10 minuten was beslist, het worstcasescenario voor de neutrale toeschouwer."

"Maar het was niet het beste niveau in de finale. Met Engeland en Duitsland stonden absoluut de twee beste ploegen in het toernooi tegenover elkaar, maar de grote druk resulteerde in veel fouten. Het spel lag vaak stil."

"Dat is een beetje atypisch, want het was net een van de dingen die ik leuk vond dit EK. Er werd vaak doorgevoetbald, met niet al te veel fouten in vergelijking met het EK voor mannen dat ik vorig jaar heb gevolgd."

"Gisteren was het totaal anders. De stress sloeg toe. Er waren zeker wat aangename momenten, maar de verlengingen waren lang een maat voor niets. Het was zeker niet de beste match, maar dat is vaak zo met finales."