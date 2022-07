Kwartfinale op EK voetbal levert de Red Flames ook mooie financiële bonus op

De historische prestatie van de Red Flames is niet alleen een sportief succes. Na de zege tegen Italië en een plaats bij de beste acht krijgt de Belgische voetbalbond al 355.000 euro extra uit de prijzenpot van de Europese Voetbalbond UEFA. Ook voor de (Belgische) clubs die speelsters hebben in de selectie van de Flames is het goed nieuws.