Primoz Roglic gaat voor zijn 4e Vuelta-triomf: "Wordt een spannende strijd"

Primoz Roglic kan met een 4e eindoverwinning in de Ronde van Spanje recordhouder Roberto Heras evenaren. En dat is ook de ambitie van de Sloveen. "Eindwinst is het doel", zegt de renner van Jumbo-Visma aan de vooravond van de Vuelta.

Met eindwinst in 2019, 2020 en 2021 start Primoz Roglic als gedoodverfde favoriet in de Vuelta, al weet hij zelf niet goed waar hij conditioneel staat na zijn opgave in de Tour.



Roglic kwam ten val in de kassei-etappe, reed daarna nog enkele dagen voort, maar kwam uiteindelijk niet meer aan de start van de 15e rit. "Ik voel me nu in elk geval beter dan toen", vertelt de Sloveen tijdens een persmoment op de vraag hoe zich voelde.



"Soms heb ik nog wat last bij bepaalde inspanningen, maar ik sta hier aan de start en dat wil zeggen dat ik me klaar voel. We zullen zien hoe de dingen evolueren de komende weken."



Uiteraard is het een motivatie om mederecordhouder te worden. Het is iets speciaals. Primoz Roglic

Met 3 eindzeges in de Vuelta (2019, 2020 en 2021) doet Roglic op dit moment even goed als Alberto Contador en Tony Rominger. Een 4e eindoverwinning op rij zou hem op gelijke hoogte plaatsen met recordhouder Roberto Heras. "Uiteraard is het een motivatie om mederecordhouder te worden. Het is iets speciaals en ik mik op eindwinst, dat is sowieso het doel."



"Ik ben niet bezig met mijn tegenstanders"