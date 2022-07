Gaat Primoz Roglic volgende maand voor een 4e Vuelta-eindzege? "Zal afhangen van zijn herstel"

Amper 3 weken geleden trok Primoz Roglic als kopman bij Jumbo-Visma naar de Ronde van Frankrijk. Die Tour werd een groot succes voor de Nederlandse formatie, maar Roglic speelde eigenlijk slechts een kleine rol.

Na een zware valpartij in de etappe naar Arenberg stapte Roglic uiteindelijk voor de start van de 15e etappe uit de wedstrijd. Er zou mogelijk sprake zijn van gebroken ruggenwervels, maar dat werd voorlopig niet bevestigd.

Sportief directeur Merijn Zeeman van de Nederlandse ploeg had het bij de NOS kort over Roglic: "Er zijn onderzoeken waaruit in ieder geval blijkt dat Primoz flink gehavend is. Artsen zijn ermee bezig."

"De Vuelta wordt lastig voor Primoz", ging Zeeman verder. "Maar er gaat nog geen streep door. We zijn afhankelijk van zijn herstel en hopen dat het lukt."



De Vuelta start op 19 augustus in Utrecht en blijft dan nog 2 etappes in Nederland. Nadien volgen nog 18 etappes in Spanje. Roglic was vorig seizoen eindwinnaar, Enric Mas en Jack Haig mochten mee het eindpodium op.