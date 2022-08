Is de Vuelta (toch) nog haalbaar? Primoz Roglic hervat de trainingen

Primoz Roglic (32) stapte op 17 juli niet meer op in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen was in de kasseirit van de Tour de France zwaar gevallen, maar beet nog een hele tijd op zijn tanden.

Uiteindelijk werd de gehavende Roglic door Jumbo-Visma uit koers gehaald. Een verstandige beslissing, zeker toen er enkele dagen later sprake was van twee gebroken ruggenwervels, al heeft de Nederlandse ploeg daar nooit iets over gecommuniceerd.

Voor Roglic was de Vuelta zoals wel vaker plan B, maar de winnaar van 2019, 2020 en 2021 is bezig aan een race tegen de klok.

De Vuelta gaat over twee weken van start in Nederland, maar gisteren kon Roglic voor het eerst weer buiten trainen.