José De Cauwer kan nu al niet wachten op de Vuelta: "Ik heb er nog nooit zo hard naar uitgekeken"

"Roglic start, dan is hij de topfavoriet"

"Als Roglic start, zal hij goed zijn. Dat betekent dat hij meteen topfavoriet nummer een is. De twijfels of hij goed genoeg is (na zijn val en opgave in de Tour) moeten we volgens mij achter ons laten."

Carapaz had twee jaar geleden kunnen winnen als er geen entente was ontstaan.

Carapaz eindigde twee jaar geleden op 24 seconden van Roglic en beschikt deze editie opnieuw over een sterk Ineos-team. "Carapaz had twee jaar geleden kunnen winnen als er geen entente was ontstaan van onder meer Quick-Step en Movistar", herinnert De Cauwer zich. "Hij is alleen minder in het tijdrijden, maar hij is bijzonder attractief. Als hij in goede doen is, wordt hij zeker een concurrent. Bij Yates is het altijd afwachten."

"Waarom zouden we niet enthousiast mogen worden van Evenepoel?"

Laten we er niet flauw over doen, er is één echte reden waarom we in België meer dan anders uitkijken naar de Vuelta dit jaar. Iedereen wil weten wat Remco Evenepoel waard is op Spaanse (berg)wegen.

Een jaar na het debacle in de Giro in 2021 probeert Evenepoel het met meer kilometers in de benen en in het hoofd.

"De pers en de publieke opinie zeggen soms dat je niet te enthousiast mag worden om de verwachtingen rond Evenepoel niet naar te grote hoogte te brengen, maar ik vind dat niet waar", zegt José De Cauwer.

"Wat hij in San Sebastian toonde, was niet niks. Daar moet je enthousiast van worden. Maar ik ben het wel eens met wie zegt dat de Vuelta een ander verhaal is."



"Voor mij heeft deze Vuelta een grote betekenis. Ik heb nog nooit zo uitgekeken naar de Vuelta als nu. Als ex-renner en ex-ploegleider ga ik proberen overal doorheen te kijken om te zien hoe Evenepoel deze drie weken verwerkt."