Richard Carapaz steekt Vuelta-ambities niet onder stoelen of banken: "Voluit voor eindzege"

Na zijn eindzege in de Giro van 2019 verzamelde Richard Carapaz vooral ereplaatsen in grote rondes: 2e in de Vuelta 2020, 3e in de Tour 2021 en 2e in de Giro eerder dit jaar. In zijn 5e Vuelta-deelname mikt de Ecuadoraan opnieuw op het allerhoogste.



"Ik stond hier al eens eerder op het podium, ik weet wat het is om te strijden voor de winst", vertelt Carapaz op de website van zijn team.

"Het wordt een gevecht van 3 weken, met in het begin enkele "tricky" etappes, maar ook dat hoort bij de koers. Verder is het een veeleisend parcours met heel wat aankomsten bergop."

"Er staan hier heel wat sterke renners aan de start, het wordt wellicht een stevig en spannend gevecht. Hoe dan ook, ik kende een uitstekende voorbereiding en ik voel me helemaal klaar voor deze wedstrijd."