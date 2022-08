Verliest onze competitie twee smaakmakers? Zorgen om Skov Olsen en Balikwisha na blessures

Vooral Michel Balikwisha is vermoedelijk voor lange tijd out. De flankaanvaller, die al vier keer scoorde dit seizoen, greep naar de bil na een sprintduel in het slot. Balikwisha verliet vervolgens in tranen - en met het hulp - het veld.

"Het ziet er niet zo goed uit", vertelde trainer Mark van Bommel na afloop bij Eleven Sports. "Ik denk dat Michel even out is."