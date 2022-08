Hoefkens: "Geen gemakkelijke situatie voor Noa Lang, maar we rekenen nog steeds op hem"

"Er zijn meerdere redenen waarom we niet goed gespeeld hebben tegen Eupen. Verschillende spelers zijn onder hun niveau gebleven, een offday. De reden daarvoor blijft binnenskamers, daarover spreken we individueel met de spelers."

Een dag voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem kwam Carl Hoefkes nog even terug op de 2-1-nederlaag van vorige week tegen Eupen. Club Brugge voetbalde onherkenbaar, Hans Vanaken foeterde na afloop dat er geen lijn zat in het spel van de kampioen.

Hoe heeft Hoefkens het vertrek van basisspelers Nsoki en De Ketelaere ervaren? "Nsoki is een speler met veel potentieel, die zie je liever niet vertrekken. Maar het was de keuze van de club en van de speler en ik was er zelf ook in betrokken", zegt de trainer. "Een vervanger? We hebben nog een maand tijd om competitief te zijn voor een heel seizoen."

"Aan de transfer van Charles houdt iedereen een goed gevoel over. We verkopen een speler voor een recordbedrag in België, daar zijn we heel trots op. Nu moeten we dat afsluiten en voortwerken aan de toekomst. We zijn nog altijd aan het bouwen en dat moeten we blijven doen. Tegen Essevee wil ik vrijdag een nieuwe stap zetten."

Vertrekt ook Noa Lang nog? "Het is geen gemakkelijke situatie voor hem, maar ik kan enkel toejuichen hoe hij daarmee omgaat. Over het algemeen ben ik zeer tevreden over hem, vooral op training. We rekenen nog steeds op hem. Hij is een speler die het verschil kan maken, dat verandert niet", blijft Hoefkens op de vlakte.