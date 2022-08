Hoefkens: "Bij Club Brugge moet je winnen, als dat niet lukt is er sowieso druk"

Niet rond de pot draaien

Het is een vaststelling waar je niet rond kan. Drie wedstrijden is de competitie ver voor Club Brugge en even vaak was doelman Simon Mignolet een hoofdrolspeler voor de landskampioen. Al in het openingskwartier was hij twee keer de reddende engel tegen Zulte Waregem (zie video).

Nochtans speelde Club Brugge volgens zijn trainer en doelman minstens een uur niet slecht, maar Simon Mignolet draaide na de wedstrijd niet om de pot.

"We hoopten met een klinkende overwinning thuis de wedstrijd tegen Eupen door te spoelen. Dat we daar niet in slaagden, is zuur. Als je Club Brugge bent, moet je niet naar het klassement of de tegenstander kijken. Je moet gewoon thuis winnen en 9 op 9 halen. Dat moeten we nu veranderen."



Een visie die zijn trainer deelt. Carl Hoefkens zocht geen excuses. Niet het argument dat hij nog niet veel tijd had om zijn visie in de ploeg te krijgen en niet de transferdossiers op Jan Breydel. "70 minuten speelden we het voetbal dat ik wil zien."

"Aanvallend waren we dominant en wonnen we veel tweede ballen. Daar was ik tevreden over en dat heb ik tijdens de rust ook aangegeven. Vijf of tien minuten na onze goal zakten we fysiek weg en vond Zulte Waregem steeds meer de vrije man."