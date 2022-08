Vandenbempt: "Ik ben het eens met Leye: Genk is de beste ploeg van het moment"

"Fabio Silva heeft meer energie dan Zirkzee"

Het grote verschil tussen die twee is toch de energie. Zirkzee, met al zijn pure klasse en elegantie, oogde vaak afwezig en nonchalant. Dat werkte al eens op de zenuwen, en dat is helemaal anders bij Silva.

Hij is ook dodelijk efficiënt in de rechthoek: 5 doelpunten en 2 assists in 6 matchen. Dat zijn straffe cijfers, straffer dan Joshua Zirkzee, dat andere grote talent van vorig seizoen.

Door de hitte kon STVV - zoals de coach opmerkte - minder energie dan gebruikelijk in zijn spel leggen. En dan bleek Anderlecht toch veruit over de beste voetballers te beschikken.

STVV was ook goed bezig: 12 duels niet meer verloren met amper 6 tegengoals, ze konden een historische reeks van Raymond Goethals uit de jaren 60 evenaren. Dan is het gewoon goed gedaan van Anderlecht.

Anderlecht moet hoe dan ook in Europa voorbij Young Boys Bern en dan kan het in alle rust blijven groeien.

Maar er is meer bij Anderlecht: Lior Refaelov is op zijn 36e toch weer bepalend in de eerste weken van het seizoen.

Francis Amuzu trekt de lijn door van de play-offs van vorig seizoen. Yari Verschaeren voelt zich duidelijk goed in zijn nieuwe, vrije rol die hij heeft gekregen van Mazzu. En ook het debuut van Mario Stroeykens - hij is nog maar 17 - was best oké.

Met die 9 op 12 en de Europese kwalificatie is de start van Felice Mazzu bij Anderlecht gewoon goed. Alleen die black-outs tegen Cercle Brugge en Paide Linnameeskond zijn tegelijkertijd een beetje verontrustend. Die ondergrens mag niet meer zo laag zijn.

