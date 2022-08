Hoefkens en Club boeken deugddoende zege tegen OHL, ondanks penaltymissers Vanaken

"Het was een scherp Club Brugge, daar moeten we niet flauw over doen", zegt Marc Brys. "We wilden ze in de rug pijn doen."

"De eerste goal gaf Club veel vertrouwen, terwijl bij ons de bal op de paal valt in het begin van de tweede helft. Je hebt wat geluk nodig om de 1-2 te maken, dat lukt niet en zo had Club de controle."

Dat eerste doelpunt van Club Brugge kwam er na slecht uitvoetballen bij OHL. Een zorg voor Brys? "De eerste goal is er een voor mijn rekening", blijft hij kalm.

"Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ze moeten blijven opbouwen. Het leverde ons al wat doelpunten op, nu moesten we er een slikken. Dat is geen probleem."