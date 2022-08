Onhoudbare Fabio Silva loodst Anderlecht naar ruime zege en 9 op 12 in Sint-Truiden

Felice Mazzu (coach Anderlecht): "Iedereen zou liever in wat koelere omstandigheden gespeeld hebben, maar alles is uiteindelijk goed verlopen. We bleven goed compact, hielden de nul en scoorden er zelf drie. Er zijn weinig verbeterpunten vandaag."



Yari Verschaeren (Anderlecht): "Dat het makkelijk ging vandaag is veel gezegd, maar we speelden complete wedstrijd. Dit is het Anderlecht dat we een heel jaar willen laten zien."