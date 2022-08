Dante Vanzeir voor historische match in Glasgow: "Iedereen snakt naar Europese stunt"

"Toch denk ik dat we die wedstrijd goed verteerd hebben", meent Vanzeir. "De focus moet snel switchen en het is weer een nieuwe kans om ons te bewijzen. We hebben weer een nieuw doel en kunnen een stukje geschiedenis schrijven."

"Iedereen kent de sfeer in het stadion", aldus Vanzeir. "Zelfs in Leuven brachten ze sfeer, maar met 50.000 man zal het nog veel intenser zijn."

Als Union zich zou plaatsen voor de volgende ronde in de Champions League, wacht er een grote affiche met PSV of Monaco.

"In Europa zijn het allemaal grote affiches", vertelt Vanzeir. "Stel dat we het nu niet halen, komen we in de Europa League en daar zijn het ook grote Europese ploegen."

"Ik denk dat iedereen snakt naar die Europese stunt. Als we een ronde verder geraken, zullen we wel zien waar het schip strandt."