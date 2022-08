IJzersterk Union overstijgt zichzelf ook in Champions League en klopt Rangers met 2-0

Union - Rangers in een notendop:

Union geeft nauwelijks iets weg

"Zij zijn de favoriet, wij de underdog." De woorden van Karel Geraerts waren voor de partij duidelijk. De Rangers kregen de bal in de schoot geworpen terwijl ze bij Union de kaart van de organisatie trokken.





Union had het aanvankelijk lastig, maar groeide na een kwartier in de wedstrijd. Ook het geloof in eigen kunnen werd groter op een kolkend Den Dreef. Teddy Teuma zette de tribunes in lichterlaaie met een schicht. 1-0 voor Union en dat was niet gestolen.