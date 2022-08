Geraerts na Europese droomavond: "Stiekem hoop je op 3-0, want op Ibrox kan het altijd spoken"

Coach Karel Geraerts was na afloop zijn rustige zelve, maar kon zijn geluk niet verbergen. "Vooraf had ik hier voor getekend, maar ik wist dat onze ploeg tot veel in staat is. Hier in dit leuke en gezellige stadion in Leuven was de sfeer ook geweldig."



In het eerste kwartier had Union moeite met het tempo, maar daarna rechtte het al snel de rug. "Rangers oefende nog tegen ploegen als West Ham en Tottenham, dat is een ander tempo. Maar wij oefenden ook tegen goede ploegen, dus konden we zelf snel in ons ritme raken."



"Rangers heeft goede spelers, met Tavernier op rechts, maar die hebben we goed afgesloten. Dan was het een kwestie van een goede organisatie en goed te verdedigen, want anders blijven de ballen terugkomen en dat kan je niet volhouden."



In het slot kwam Union nog dicht bij de 3-0, had die moeten vallen? "Iedereen hoopt stiekem op die 3-0, maar we beseffen dat we heel blij moeten zijn met deze uitslag. Volgende week wordt het een keiharde wedstrijd in Glasgow. Het is nu aan ons om ideeën uit te werken en mentaal klaar te zijn."