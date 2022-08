Rangers-coach Giovanni van Bronckhorst: "We zijn hier nog goed weggekomen"

Een 2-0-nederlaag, dat hadden ze bij de Rangers ongetwijfeld niet zien aankomen. En dan mochten de Schotten eigenlijk nog blij zijn, want het had erger gekund. "We zijn hier inderdaad goed weggekomen. Het had veel meer kunnen zijn", besefte ook coach Giovanni van Bronckhorst.

"Er zijn vanavond veel dingen fout gegaan. Ik ben teleurgesteld omdat we niet op ons niveau gespeeld hebben. Vorig seizoen behaalden we goede resultaten buitenshuis. Vandaag zijn te veel spelers onder hun niveau gebleven."



"Mijn spelers zullen nu wel begrepen hebben dat Union een sterke ploeg is. Om de groepsfase van de Champions League te halen, moet je vechtlust tonen. Dat hebben we vandaag niet laten zien."



Met de steun van een vol Ibrox acht Van Bronckhorst zijn team nog niet kansloos in de return. "We hebben nog steeds de mogelijkheid om de scheve situatie recht te zetten. Twee doelpunten achterstand is niet onoverkomelijk, maar we zullen een heel andere prestatie moeten leveren."