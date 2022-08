Aan match tegen Rangers hangt cheque van 5 miljoen voor Union: "Zou wel helpen"

"We zullen noot het budget hebben om een ploeg op Champions League-niveau samen te stellen. We blijven een club met bescheiden middelen. Maar 5 miljoen zou natuurlijk wel helpen om links of rechts iets te doen. Of voor de bouw van een nieuw stadion."

"Het is een historische wedstrijd", weet de CEO van Union. "We hebben een mooie uitgangspositie, maar het zal moeilijk worden in heel mooie omstandigheden. 50.000 fans zullen helaas niet voor ons supporteren. We gaan onze kans gaan en dan zien we wel."

"Met gezonde zenuwen" stond Bormans vanmorgen op de luchthaven. Bestemming: Glasgow. Na de 2-0-zege in Leuven tegen Rangers mag Union zowaar dromen van de volgende ronde in het kampioenenbal.

Dan zal Union wel iets beter voor de dag moeten komen dan tegen KV Mechelen. "Je zag dat de kopjes al wat bij de match van morgen waren", zegt Bormans. "Het is jammer, maar het is ook een logische reactie."

"Daar zullen we mee moeten leren omgaan. Dat is maturiteit. De uitslag was dus een beetje te voorspellen, maar de manier waarop was toch "on-Unions"."

Toch supportert bijna iedereen in België voor een tweede stunt tegen Rangers. "Het is ook belangrijk voor het Belgische voetbal. Tegen zo'n grote ploeg voelen we de steun van iedereen en die zullen we ook nodig hebben."

"In de heenmatch hebben we laten zien wie we waren. Knokken voor elke bal, lopen voor elke meter. Maar de terugmatch wordt zeker niet gemakkelijk. We mogen niet te fel rekenen en moeten gewoon ons spel spelen. Er komen zeker kansen, want Rangers moet zeker twee keer scoren."

"Dit is de beloning waar de ploeg vorig jaar zo hard voor heeft gewerkt. Op het einde pakten ze net niet de hoofdprijs, maar misschien raken we nu via een mirakel in de volgende ronde. In de tweede klasse had niemand durven te denken dat we hier zo snel zouden staan."