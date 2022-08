Paul van den Berg stond 58 jaar geleden met Union in Europa: "Maar dat waren eerder oefenmatchen"

Van den Berg speelde 11 seizoenen bij Union in de jaren 50 en 60. Hij was ook Rode Duivel in die tijd. Dat Union nu opnieuw Europees speelt doet hem goed aan het hart.



"Het is formidabel. Ze hebben een fantastisch seizoen gespeeld en hebben daardoor nu het voorrecht om Europees te spelen."



Het is 58 jaar geleden dat Union in de Jaarbeursstedenbeker Europees kon spelen, al was dat destijds nog niet op het niveau van de Champions League tegenwoordig.

"Het waren Europese matchen, maar eigenlijk waren het bijna vriendenmatchen", vertelt Van den Berg. "Het niveau was toen nog niet zo hoog als vandaag."



Toen Van den Berg Europees mocht aantreden, zat het Dudenpark helemaal vol. Maar liefst 40.000 supporters woonden de match bij.

Dat thuisvoordeel zal Union straks niet hebben. Omdat het Joseph Mariënstadion niet voldoet aan de Europese eisen, zal het in Leuven zijn "thuiswedstrijd" afwerken.



"Dat zal anders zijn, ja. Het zal minder warm en vurig zijn dan op Union, maar het is nu eenmaal zo. Hoe Union de match tegen Rangers zal aanpakken? Ze hebben een solide ploeg en zullen zich niet laten intimideren."