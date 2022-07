Carl Hoefkens over penaltyfase: "Hans Vanaken zei tegen me dat hij niet meer kon trappen"

Hans Vanaken die wegwandelt van de penaltystip en de strafschop laat of moet laten aan een ploegmakker, het roept nare herinneringen op bij de fans van Club Brugge.

Mbaye Diagne was destijds de schlemiel in het Parc des Princes tegen PSG, nu zette Cyle Larin zich in de 92e minuut achter de bal en dus niet Hans Vanaken.

Was er een relletje geboren? Duwde de kersverse aanwinst de aanvoerder weg? Carl Hoefkens ontkende duidelijk.

"Neen, ik was helemaal niet verrast dat Larin trapte", reageerde Hoefkens bij Eleven Sports. "Hans kwam naar mij en zei dat hij niet meer kon, dat hij niet meer kon trappen."

"Dat is niet vanzelfsprekend. Als Hans op het veld staat en fit is, dan trapt hij de penalty's. Dat is een garantie, dat is ongelofelijk duidelijk."

"Ik weet dat we hier een geschiedenis mee hebben, maar dat was vandaag niet het geval. Ik heb Cyle (Larin) dan aangeduid, want hij trapt de penalty's bij Canada."

"Hans stond bij de stip, maar er was geen discussie. Het was meer een overleg van hoe we het zouden doen", legde Hoefkens de fase neer.