Casper Nielsen getuigt over charmeoffensief Club-fans: "Iemand stuurde me maand lang dezelfde foto"

Het is Club Brugge gelukt. Casper Nielsen zal volgend seizoen in het shirt van Blauw-Zwart spelen. Het getouwtrek in de bestuurskamer is welbekend, maar achter de schermen woelde er nóg een kracht: een heus charmeoffensief van de fans. "De laatste maanden werd ik met berichten bestookt door de supporters van Club", getuigde een duidelijk gecharmeerde Deen.