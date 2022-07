Club Brugge gaat in het slot moeizaam voorbij Genk, Skov Olsen maakt gemiste penalty af

Brandon Mechele (Club Brugge): "We hebben geluk gehad vandaag. Zeker in de eerste helft hadden ze goede kansen. Voorlopig telt het resultaat en moeten we het beste ervan proberen te maken, maar het was zeker niet super van ons."

Andreas Skov Olsen (Club Brugge): "Ik hou ervan om te scoren en beslissend te zijn. Moeilijke match vandaag, met het warme weer en een goede tegenstander."

Simon Mignolet (Club Brugge): "Ik heb dat niet graag, zo acht ballen moeten pakken in de eerste helft. Voor een doelman van Club Brugge is dat veel te veel. Maar uiteindelijk hebben we de spirit van deze kleedkamer getoond."

Cyriel Dessers (Racing Genk): "Ik ben gefrustreerd en teleurgesteld omdat we over het algemeen wel een goede wedstrijd spelen, zeker de eerste helft. Op één of andere manier kan Club Brugge het hier altijd nog goed maken."

Mike Trésor (Racing Genk): "Het is gewoon echt jammer, we geloofden in ons plan en zijn de hele wedstrijd lang kansen blijven creëren. We hebben kwaliteit in het team, we hebben wilskracht getoond. Ik geloof zeker in dit team."