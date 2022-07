Ooit afgetest, nu toptransfer: Club Brugge haalt "The Silent Giant" Cyle Larin als nieuwe spits

Op proef bij Club

"Hij kwam daar bij Philippe Clement terecht”, herinnerde Mariman zich enkele jaren geleden in een interview. “Alleen lag het niveau hier veel hoger dan Cyle gewend was in Canada. Hij moest eerst nog wat stappen zetten. Er is toen over gedebatteerd om hem te houden, maar als je bij Club iemand van 18 haalt, moet hij meteen inzetbaar zijn.”

"The Silent Giant"

Maar wel in de Verenigde Staten bij Orlando City.

Daar kreeg Larin na een waanzinnig debuutjaar - 17 goals, geen enkele "rookie" deed ooit straffer - lof van een wereldberoemde ploegmaat.

Ricardo Kaka, voormalig winnaar van de Gouden Bal, zei ooit: “Cyle kan ver geraken. Met zijn kwaliteiten zelfs tot bij een Europese topclub.”

Bij Zulte Waregem zullen ze trouwens ook bevestigen dat Larin allerminst een moeilijke jongen in de kleedkamer is. Ondanks zijn indrukwekkende verschijning is de spits bijzonder timide. Zijn bijnaam in de VS was zelfs "The Silent Giant", omdat de fluistertoon waarop hij praat in schril contrast staat met zijn gestalte.