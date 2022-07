Toby Alderweireld wil meerwaarde bewijzen: "Niet naar hier gekomen om met familie in zetel te zitten"

Een eerste schooldag midden juli. Toby Alderweireld trok zijn voetbalschoenen aan om voor het eerst bij Antwerp te trainen. "Het is goed verlopen", stelt hij. "Ik heb mijn best gedaan om fit te blijven. Met andere spelers om je heen spelen is weer even wennen, maar ik ben positief verrast over hoe goed het ging."

De Rode Duivel verzekerde nadien op de persconferentie dat hij niet op zijn retour is en nog boordevol ambitie zit. "Ik ben hier niet om uit te bollen", vertelde hij.

"Het is nu aan mij om iedereen die eventueel zou twijfelen te laten zien dat ik topfit ben en niet naar hier gekomen ben om bij mijn familie te zijn en in de zetel te zitten."