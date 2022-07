Antwerp bevestigt komst van Toby Alderweireld: "Hopen hem snel op oefenveld te zien"

Een verrassing is het nog nauwelijks te noemen, de overgang van Toby Alderweireld naar Antwerp. De verdediger werd in de wandelgangen al enkele weken gelinkt aan de oudste club van het land. Antwerp heeft vandaag bevestigd dat Alderweireld onderweg is naar de Bosuil.

"Royal Antwerp FC, Al-Duhail SC en Toby Alderweireld hebben een mondeling akkoord bereikt over de definitieve transfer van de Rode Duivel naar RAFC. Hij kan straks voor 3 seizoenen tekenen op de Bosuil", klinkt het in een mededeling op de website van de club.



"Het administratieve proces is opgestart en zal nog enkele dagen in beslag nemen. Het doel is om zo snel als mogelijk de overgang te kunnen afronden en medische en fysieke testen te kunnen inplannen."

"We hopen Toby snel op het oefenveld te zien, om hem nadien ook officieel en uitgebreid voor te stellen."