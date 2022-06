Brian Priske daagt zijn ex-club Antwerp voor de rechter, club wil "zaak intern afhandelen"

Brian Priske (46) werd na de Champions' Play-offs aan de deur gezet op de Bosuil.

Onder de Deen werd Antwerp vierde en laatste in de eindronde. Dat was niet naar de zin van voorzitter Paul Gheysens, die de knoop over de toekomst van zijn trainer al even had doorgehakt.

Mark van Bommel werd ondertussen al voorgesteld als nieuwe trainer bij Antwerp, maar het ontslag van Priske is nog niet helemaal afgerond.

Zo blijkt dat Priske zijn ontslagvergoeding van de club nog niet ontving en ook zijn wedstrijdpremie voor de match tegen Union, zijn vakantiegeld en zijn loon van mei werden nog niet betaald.

Een bedrag werd niet gecommuniceerd, maar aan onze redactie is wel bevestigd dat Priske zijn ex-werkgever Antwerp voor de rechter daagt. Volgens Het Nieuwsblad doet hij dat voor een bedrag van 500.000 euro.

Ondertussen is Priske al aangesteld als trainer van Sparta Praag, wat dan weer te snel gebeurde volgens Antwerp. De club liet weten dat ze inderdaad een dagvaarding heeft ontvangen "en dat de zaak verder intern wordt afgehandeld".