Mark van Bommel voorgesteld bij Antwerp: "Als Nederlanders zullen we ons moeten aanpassen"

Met Mark van Bommel haalde Antwerp een grote naam binnen, met dank aan het adressenboekje van technisch directeur Marc Overmars. "Of ik hier geweest zou zijn zonder hem? Dat weet ik niet", vertelde Van Bommel.



Van Bommel en Overmars speelden nog samen bij het Nederlands elftal. "We kennen elkaar natuurlijk wel goed, maar hij heeft me me niet gevraagd omdat hij me kent, wel omdat hij vertrouwen in me heeft. Hij kan de kalmte bewaren en heeft vertrouwen, dat is belangrijk voor een trainer."



Het Nederlandse duo sprak wel al over het vertrek van Overmars bij Ajax, die moest opstappen na meldingen over grensoverschrijdend gedrag."Maar wat er gebeurd is, wil niet zeggen dat je niet meer kan samenwerken met elkaar."



"Je weet dat je samen aan een plan bent begonnen. Dat is een proces met vallen en opstaan. Dat duurt even omdat je een nieuwe trainer bent. Dan moet je iemand hebben die rust uitstraalt en je vertrouwen geeft."