Wordt Vincent Janssen de nieuwe goalgetter van Antwerp? "Sprak al met Van Bommel en Overmars"

Marc Overmars en Mark van Bommel zijn hard aan het werk om van Antwerp een echte titelkandidaat te maken. De twee Nederlanders hopen hun landgenoot Vincent Janssen los te weken bij Monterrey in Mexico.

De 27-jarige Nederlandse spits ziet wel iets in een overgang naar de Bosuil en sprak ook al met de clubleiding van Antwerp. "Er is contact geweest met Van Bommel en Overmars", zei Janssen na de Nations League-wedstrijd van Nederland tegen Wales.

"Laten we hopen dat daar snel wat uit komt. Het klopt dat ik open sta voor een vertrek en Antwerp is inderdaad een goede mogelijkheid. De Mexicaanse competitie is sterk, we zien wel wat er gebeurt de komende dagen."

"Er is al heel wat geschreven, maar zolang de handtekening niet staat, kan ik er weinig over zeggen."

Janssen begon zijn loopbaan bij Almere City FC en brak door bij AZ, dat hem in 2016 voor 20 miljoen euro verkocht aan Tottenham. De spits kreeg in Londen weinig speeltijd en werd ook nog verhuurd aan Fenerbahçe voor hij naar Mexico vertrok.



Gisteren vierde Janssen zijn rentree bij Oranje. Hij was basisspeler in het gewonnen duel tegen Wales (3-2). Tegen de Rode Duivels was Janssen er door zijn eigen trouw niet bij.