Vincent Janssen mist interland tegen Rode Duivels...door trouw, Noa Lang is er wel bij

De keuze voor Janssen is opvallend. De 27-jarige spits was volledig uit beeld verdwenen sinds hij bij het Mexicaanse Monterrey speelt. De voormalige aanvaller van AZ en Tottenham Hotspur trok in oktober 2017 voor de laatste keer het Oranje-shirt aan.

Normaal zou Janssen dus op 4 juni zijn rentree kunnen maken in het Koning Boudewijn Stadion, maar die kans laat hij passeren. Een dag later stapt hij in het huwelijksbootje, in de Verenigde Staten dan nog. De bruiloft stond al veel eerder gepland, onmogelijk te verzetten dus en geen derby voor Janssen. Hij zal na de interland aansluiten bij de groep.